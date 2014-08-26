Силовики не можуть чинити опір у Іловайську через відсутність важкого озброєння - комбат "Дніпро-1"

Про це у соцмережі повідомив Володимир Парасюк, командир батальйону "Дніпро-1".

"Станом на 13 год. ситуація в Іловайську не змінилась. Хлопці надалі перебувають в оточенні. Обіцяне підкріплення так і не надійшло. Хлопці утримують місто. Всі тримаються стійко, паніки нема. Є 200. Інформацію маю від Володимира. В них достатньо зброї і є боєприпаси, але біда в тому, що по них весь час працює ворожа артилерія і міномети, а наші не можуть стріляти у відповідь, бо не мають важкого озброєння. Вони не просять їх витягти звідти і не збираються відступати. Просять підтримки артилерії, щоб дати адекватну відповідь ворогу і прорвати оточення", - написав Парасюк. Читайте такожВ РНБО спростовують інформацію про оточення сил АТО під Іловайськом

Він також звернувся до керівників військових штабів, радників міністрів, політиків з пропозицією приїхати у зону АТО та "посидіти декілька днів в окопах із солдатами, а тоді поговоримо про спокій і паніку".

Нагадаємо, 23 и 26 серпня комбат "Донбасу" Семен Семенченко просив негайно прислати підкріплення в Іловайськ.