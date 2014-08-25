Польща може продати Україні зброю після саміту НАТО - ЗМІ

Про це повідомив у понеділок польський телеканал TVN24 Biznes i Świat з посиланням на власні джерела.

”Українська влада звернулася до Польщі з проханням продати Києву озброєння. Польща поки не відповіла на таке прохання. Уряд чекає саміт НАТО, де може бути ухвалене рішення про продаж зброї країнами-членами альянсу”, - відзначає телеканал.

На запланованому на 4-5 вересня саміті 28-держав-членів НАТО, серед іншого, планують обговорити нову систему оборони у зв`язку з агресією Росії, котра у березні цього року всупереч міжнародному праву приєднала до свого складу український Крим та з квітня підтримує дестабілізацію на Донбасі. Наприкінці липня про можливу додаткову військову допомогу для України після саміту НАТО говорив польський міністр оборони.

Раніше цього місяця міністр закордонних справ України Павло Клімкін в черговий раз звернувся до західних держав допомогти українській владі із озброєнням, котре, за його словами, ”полегшило би” проведення антитерористичної операції на Донбасі.

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З початку АТО у квітні цього року Україна в рамках закордонної військової допомоги отримала від низки країн, зокрема, США військове обладнання, серед якого бронежилети, прилади нічного бачення та сухпайки. На минулому тижні польське міністерство оборони оголосило про надання українській армії 320 тонн гуманітарної допомоги: продуктів харчування, матраців та ковдр.

Росія п`ятий місяць поставляє на Донбас проросійським бойовикам сучасну військову техніку, серед яких танки, бронетранспортери, гармати, установки ”Град” та системи протиповітряної оборони, а також підсилює їх професійними російськими військовими.