Якщо Росія ввійде в Маріуполь, назад поїдуть тисячі "вантажів 200" - Корбан

Про це "Українській правді" заявив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан, говорячи про засідання Ради Оборони регіону.

"На засіданні буде введено план "Б". Деталі розкрити не можу – це секретна інформація", - зазначив він.

"Ми запросили керівництво Запорізької області і включаємо їх в план "Б". Ми технічно взяли на себе забезпечення цієї області, тому що вона слабша і ми бачимо, що вторгнення може бути перш за все по лінії саме Запорізької області", - сказав він.

"Тому ми беремо на себе кураторство цієї області і прилеглі території, зокрема Маріуполь і все, що за ним", - наголосив Корбан.

Читайте такожВійськові РФ захопили Новоазовськ та низку населених пунктів на Донеччині (карта АТО)

Водночас Корбан наголосив, що якщо російські військові зайдуть на землю Дніпропетровської та Запорізької областей, в Росію поїдуть тисячі гробів з вантажем "200".

"У випадку агресії з боку Російської Федерації і дружніх їй терористів з Донецької області, в Росію поїдуть тисячі "вантажу 200". Щоб всі росіяни нарешті отямились і тверезо подивилися на керівництво своєї країни", - зазначив Корбан.

"Російська Федерація просто здригнеться від кількості "вантажу 200", які поїдуть у випадку вторгнення", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську в екстреному порядку зібралася Рада оборони регіону за участю керівництва області та силових органів. Голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський заявив про можливе введення у регіоні плану "Б".