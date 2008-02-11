Представник БЮТ: у Києві немає виборчкому, а є група наляканих людей

Київська міська територіальна виборча комісія (КМТВК) зупинила розгляд питання щодо реєстрації 15 нових депутатів від БЮТ в Київській міській раді.

Як повідомив УНІАН представник БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні тервиборчкому.

За його словами, комісія прийняла це рішення, посилаючись на те, що вже пройшло три дні, за які вона мала розглянути питання реєстрації, і зважаючи на те, що БЮТ звернувся з цим питанням до ЦВК.

Члени КМТВК вважають, що рішення з цього питання має приймати ЦВК, пояснив В.ПИЛИПЕНКО.

«Ми стали свідками того, що в Києві не існує ТВК, а існує група людей, які бояться взяти на себе відповідальність. Сьогодні своїм рішенням вони підтвердили, що в середу вони допустили бездіяльність, яка кваліфікується, згідно з статтею 367 Кримінального кодексу України. як службова недбалість, а саме неприйняття відповідного рішення органом, який уповноважений це приймати. Сьогодні вони констатували те, що не можуть прийняти рішення, оскільки пройшов строк для його прийняття», - вважає В.ПИЛИПЕНКО.

На його думку, знайдено формальну підставу для того, щоб не реєструвати нових депутатів.

За його словами, ЦВК має розглянути питання реєстрації нових депутатів Київради за зверненням БЮТ протягом 30 днів.

В.ПИЛИПЕНКО уточнив, що всі необхідні матеріали подані до ЦВК 5 лютого.

«Ми будемо чекати, що ЦВК прийме відповідне рішення», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Він також повідомив журналістам, що питання про відповідальність Київської міської територіальної виборчої комісії порушуватиметься перед правоохоронними органами вже найближчим часом.

У свою чергу, лідер фракції БЮТ в Київраді Тетяна МЕЛІХОВА повідомила, що її фракція проситиме Раду блоку подати позов до суду щодо примусового розпуску КМТВК.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня 2007 р. Верховна Рада України запровадила імперативний мандат для депутатів Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою, що передбачає заборону переходу між фракціями депутатів місцевих рад.

2 червня 2007 року з`їзд БЮТ прийняв рішення про позбавлення повноважень 15 депутатів Київради, які вийшли із фракції (на місцевих виборах 2006 р. за списками БЮТ до Київради пройшов 41 депутат).

1 лютого 2008 року Апеляційний адміністративний суд Києва визнав законними рішення БЮТ щодо виключення депутатів місцевих рад зі своїх лав.

6 лютого КМТВК перенесла на 11 лютого розгляд питання реєстрації нових депутатів від БЮТ в Київраді через сумніви членів комісії у законності деяких документів.

Сьогодні, 11 лютого, голова Київської міської організації ВО «Батьківщина» Анатолій СЕМИНОГА повідомив, що Фракція Блоку Юлії Тимошенко звернулася до Центральної виборчої комісії з проханням ухвалити рішення про реєстрацію нових депутатів Київради від БЮТ.