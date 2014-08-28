Чуркін просить напоїти, нагодувати і відправити додому затриманих в Україні десантників

Про це він повідомив на терміновому засіданні Ради безпеки ООН у зв’язку із введенням російських військ на територію України.

«Всім відомо, що на сході України є російські добровольці. Цього ніхто не приховує. Хотілося б, щоб аналогічну транспарентність проявили і інші країни», - заявив він.

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Також Чуркін заявив, що сотні українських військових опиняються на російській території.

«Ми їх поїмо, годуємо, лікуємо, відправляємо до України. Такого ж ставлення ми сподіваємось до дев’яти затриманих російських десантників», - попросив Чуркін.

Він звернув увагу, що десантників затримали з власними документами і з незарядженою зброєю.

«Не дуже схоже на диверсійну групу в зоні конфлікту», - підкреслив представник РФ

Крім цього постпред Росії в Радбезі ООН традиційно звернувся до представника США в Радбезі ООН Саманти Пауер: «Я би запропонував відправити послання у Вашингтон: Перестаньте втручатися у внутрішні справи інших країн, стримайте свої геополітичні амбіції».