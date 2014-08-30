ГПУ закрила справу проти Добкіна за звинуваченням у сепаратизмі

Копія постанови відомства про закриття кримінального провадження розміщена в «Твіттері» Добкіна.

Згідно з документом, відкрите 27 лютого проти Добкіна кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) постановою від 20 серпня закрито «за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення».

Як у Висоцького "...не пройде і півроку..." pic.twitter.com/VE3JnNSSXq - Добкін Михайло (@mdobkin) August 30, 2014

Як повідомляв УНІАН, Добкіна затримали в Києві 10 березня. Слідчі Генпрокуратури пред'явили йому повідомлення про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність України).Читайте такожНа лідера КПУ Симоненка завели справу за спробу перевороту

12 березня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Добкіну у вигляді домашнього арешту.

3 квітня Печерський суд змінив Добкіну запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання.