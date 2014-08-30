ГПУ закрила справу проти Добкіна за звинуваченням у сепаратизмі
Генеральна прокуратура України закрила за відсутністю складу злочину кримінальне провадження проти колишнього голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна, якого звинувачували в посяганні на територіальну цілісність України.
Копія постанови відомства про закриття кримінального провадження розміщена в «Твіттері» Добкіна.
Згідно з документом, відкрите 27 лютого проти Добкіна кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) постановою від 20 серпня закрито «за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення».
Як у Висоцького "...не пройде і півроку..." pic.twitter.com/VE3JnNSSXq
- Добкін Михайло (@mdobkin) August 30, 2014
Як повідомляв УНІАН, Добкіна затримали в Києві 10 березня. Слідчі Генпрокуратури пред'явили йому повідомлення про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність України).Читайте такожНа лідера КПУ Симоненка завели справу за спробу перевороту
12 березня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Добкіну у вигляді домашнього арешту.
3 квітня Печерський суд змінив Добкіну запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання.