Російські вантажівки з "гуманітарним конвоєм" готуються перетнути кордон з Україною

"Гуманітарний конвой-2" готується заїхати в Україну. Кремлівська "допомога" знову доправляється у військових "Камазах", пофарбованих у білий колір, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Близько сотні вантажівок стали табором у Ростовській області біля перепускного пункту "Донецьк".

У Києві погодилися прийняти новий гуманітарний вантаж, але за умови, що він пройде всі митні процедури і потрапить до рук фахівців Червоного Хреста.

Читайте такожГуманітарний конвой РФ грабує стратегічні заводи України. Доставлені в зону АТО харчі продають Жодної з цих вимог минулого разу "білий конвой" не дотримався, нахабно прорвавшись через кордон без догляду українських прикордонників, без супроводу міжнародних спостерігачів та представників Червоного Хреста.