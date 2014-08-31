Російські вантажівки з "гуманітарним конвоєм" готуються перетнути кордон з Україною

03:45, 31 серпня 2014
Політика
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Близько сотні вантажівок стали табором у Ростовській області біля перепускного пункту "Донецьк".

REUTERS

"Гуманітарний конвой-2" готується заїхати в Україну. Кремлівська "допомога" знову доправляється у військових "Камазах", пофарбованих у білий колір, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

Близько сотні вантажівок стали табором у Ростовській області біля перепускного пункту "Донецьк".

У Києві погодилися прийняти новий гуманітарний вантаж, але за умови, що він пройде всі митні процедури і потрапить до рук фахівців Червоного Хреста.

Читайте такожГуманітарний конвой РФ грабує стратегічні заводи України. Доставлені в зону АТО харчі продають Жодної з цих вимог минулого разу "білий конвой" не дотримався, нахабно прорвавшись через кордон без догляду українських прикордонників, без супроводу міжнародних спостерігачів та представників Червоного Хреста.

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