Путін пояснив, що роблять його бойовики на Донбасі

Як передає Українська правда, про це розповів президент Росії Володимир Путін.

Він заявив, що знає мету дій бойовиків.

"Мета сил ополчення - відсунути ці збройні сили (України-ред.) і артилерію, щоб не дати їм можливості стріляти по житлових кварталах", - заявив Путін.

"І це те, чого в багатьох країнах, в тому числі в Європі, вважають за краще не помічати", - додав він.

Читайте такожСША закликають Путіна публічно закликати бойовиків на Донбасі скласти зброюЗа його словами, "зараз починається дуже важливий процес - процес прямих переговорів між Києвом і східними регіонами".

"Ми про це домовилися з президентом Порошенком у Мінську", - заявив Путін.

У той же час, на зустрічі зі студентами МДІМВ глава МЗС РФ Сергій Лавров зробив аналогічну заяву.

Він, як і Путін, стверджував, що українська армія оточила міста на Донбасі і веде їх прицільний обстріл.

Читайте такожРНБО: Російські військові в Новоазовську називають себе "миротворцями""У цій ситуації у ополченців не залишається іншого вибору, як силою відтіснити українських військових. Вони повинні піти з тих позицій, з яких можуть стріляти по містах", - заявив Лавров.

Як відомо, регулярні частини російської армії з танками і артилерією під виглядом звичайних бойовиків захопили місто Новоазовськ і ведуть наступ за низкою інших напрямків на Донбасі. Учора з території, контрольованої бойовиками та території Росії було обстріляно катери Прикордонної служби, які патрулювали узбережжя Азовського моря. Речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко заявив, що українські судна розстріляли керованими ракетами.

Практично щодня міста в зоні АТО зазнають потужних артилерійських обстрілів, внаслідок яких часто гинуть мирні мешканці. Так, 28 серпня повідомлялося, що в Донецьку за добу загинули 11 мирних жителів міста, 22 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Сьогодні обстрілу зазнала східна частина Луганська.

РНБО неодноразово запевняла, що сили АТО обстрілів житлових кварталів міст Донбасу не проводить, а це спеціально роблять фінансовані з Росії бойовики.