ЦВК зареєструвала першого кандидата в депутати
17:17, 02 вересня 2014Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.
В ЦВК почали реєструвати кандидатів у депутати / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, на сьогоднішньому засіданні було зареєстровано Валерія Шупту. Він балотується у депутати як самовисуванець в окрузі № 144 (Полтава).
Шупта народився 16 жовтня 1975 року у Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директора ТОВ "Полмарк", безпартійний, проживає в Полтаві, судимість відсутня.
Читайте такожЦВК не дозволили змінити межі округів на Донбасі і зменшити витрати на вибориСтаном на 16.00 2 вересня на розгляді у ЦВК знаходяться документи для реєстрації кандидатами у народні депутати України 18 осіб.
Нагадаємо, позачергові вибори до ВР призначені на 26 жовтня 2014 року.
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