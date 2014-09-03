Радник Авакова наголосив, що в Україні не вводять воєнний стан через вибори та російську пропаганду

Воєнний стан в Україні і, зокрема, на Донбасі не вводиться через майбутні вибори і Путіна.

Про це під час онлайн-конференції на сайті ТСН.uа сказав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, в існуючому законодавчому полі України заборонено проведення виборів, коли в країні запроваджено воєнний стан. Хоча є думка, що можна внести зміни у виборчі закони і дозволити проводити вибори, якщо військове становище стосується тільки двох регіонів.

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З іншого боку, Україна не вводить воєнний стан, тому що Путін може використовувати це у своїй пропаганді: мовляв, раз Україна ввела військовий стан, значить оголосила війну Росії, а "раз так, то Росія буде захищатися і вести війну на чужій території".

"Давайте говорити прямо і відверто: Україна може перемогти Росію і повинна її перемогти в довгостроковій перспективі. У короткостроковій перспективі російська армія сильніша за нашу армію. За кількісним складом - більше, ніж в шість разів, по авіації - теж в шість разів, при цьому якість авіації у них незрівнянно вище", - говорить Антон Геращенко.

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Радник міністра нагадав, що президент України та всі здорові сили нашої країни дуже сподівалися на єдину підтримку світового співтовариства, однак реально Україна її не отримала.

Нагадаємо, Геращенко назвав єдиний спосіб зупинити Путіна.