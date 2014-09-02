Генсек НАТО уник відповіді на питання, чи може Україна стати членом альянсу з окупованим Кримом

18:42, 02 вересня 2014
Політика
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Генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен не дав однозначної відповіді на питання, чи може країна, частина території якої анексована іншою країною, попросити членства і приєднатися до НАТО.

Генсек НАТО уник відповіді на питання про окуповані території / google.ru/maps

"Це гіпотетичне питання. Ми судимо кожну країну-заявника за її чеснотами, та чи відповідає вона необхідним критеріям", - сказав він в інтерв'ю УНІАН.

Відповідно до статті 10 Північноатлантичного договору, "сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні".

Читайте повний текст інтерв'ю на УНІАН.

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