Тільки 27% жителів окупованого Сімферополя вважають себе громадянами Росії

Про це повідомляє Радио Свобода.

Такі результати дослідження «Соціальне самопочуття і ціннісні орієнтири сімферопольців. Передвиборна ситуація», яке провів Регіональний інститут політичних комунікацій.

Згідно з даними дослідження, ще 48,1% сімферопольців ідентифікують себе насамперед жителями Криму, а 17,3% - жителями Сімферополя. Не змогли відповісти на питання 3,7% опитаних.Читайте також З 2015 року кримчани підуть служити в російську армію

Що стосується майбутніх так званих виборів, які будуть проходити в Криму 14 вересня, то 25,3% опитаних жителів Сімферополя очікують на вирішення основних соціально-економічних проблем півострова.

Ще 24,3% сімферопольців чекають підвищення рівня добробуту, а 22,4% опитаних сподіваються побачити у владі нові обличчя.

Більше половини опитаних (51,4%) не сподіваються на покращення добробуту своєї родини після виборів у так звану «Держраду». Ще 33,8% жителів Сімферополя сподіваються, що добробут їх сімей покращиться, а 7,8% респондентів, навпаки, чекають погіршення добробуту.

Передвиборна ситуація» проводилося Регіональним інститутом політичних комунікацій з 26 серпня по 2 вересня 2014 року. Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення Сімферополя за статтю, віком, етнічності. Обсяг вибіркової сукупності склав 968 респондентів. Очікувана середня помилка вибірки складає +-3,5%.Читайте такожКрим охопила епідемія доносів - журналіст

Регіональний інститут політичних комунікацій вважається провладної організацією, а її експерти лояльними до керівництва республіки.