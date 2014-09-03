Еттінгер: "Те, що Путін діє за допомогою брехні та зброї, поза межами моїх уявлень"

"Те, що Путін діє за допомогою своїх неправдивих повідомлень, брехні та зброї, було поза межами моїх уявлень. Тому я вже не виключаю навіть найгірших сценаріїв розвитку ситуації", - сказав він у Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

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Одним із таких сценаріїв, на думку єврокомісара, може стати наступ проросійських сепаратистів на сході України на місто Маріуполь із подальшим створенням "російського коридору" аж до Криму та молдавського Придністров'я. "У цьому разі Україна опинилися б відрізаною від Чорного моря", - сказав він.

Стосовно питання підвищення безпеки газопостачань, то тут, окрім ЄС, до процесу мають бути залучені також Україна, Молдова та балканські країни, вважає Гюнтер Еттінгер. Він також закинув німецьким громадянам те, що вони надто мляво поводяться з питанням української кризи. На думку єврокомісара, цю кризу варто використати як шанс підвищити рівень згуртованості всередині Євросоюзу.