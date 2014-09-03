У ЦВК заявляють, що 23 мільйонів гривень не вистачить для проведення виборів

Центральна виборча комісія сьогодні затвердила кошторис окремих видатків ЦВК на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, які здійснюються за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" на суму 23 млн 87 тис. 300 гривень.

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Про це УНІАН повідомили у Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

За словами заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, на жаль, Верховною Радою України так і не було прийнято закон про внесення змін до Державного бюджету України, який би передбачив видатки на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Ця сума становить 980 млн 880 тис. грн.

«Разом з тим, за відповідною бюджетною програмою 6731020 "Вибори народних депутатів України" ЦВК має залишок бюджетних призначень у сумі 23 млн 87 тис. 300 гривень. Не маючи іншої можливості забезпечити підготовку проведення Комісією заходів, які необхідно здійснювати вже сьогодні, з тим, щоб успішно організувати підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України, Комісія затвердила кошторис лише окремих видатків на вказану суму, які здійснюються за вказаною бюджетною програмою», – акцентувала заступник голови ЦВК.

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«Ми змушені констатувати, що цих коштів буде достатньо лише на окремі видатки, зокрема: фонд оплати праці залучених спеціалістів, нарахування на їх зарплату, виготовлення інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, оплату деяких послуг ЗМІ, виготовлення частини виборчої документації тощо, – додала Усенко-Чорна. – Однак, цієї суми абсолютно однозначно недостатньо для підготовки і проведення виборів. Відтак, ЦВК очікує якнайшвидшого прийняття Верховною Радою України змін до Держбюджету».