"План Путіна" повинен бути підкріплений діями - Держдепартамент

Про це заявила журналістам представник Держдепартаменту США Джен Псакі, передають РИА Новости.

"Ми вважаємо, що якщо президент Путін готовий припинити фінансувати, озброювати і навчати сепаратистів, вивести російські війська з України, то ці цілі готові були б підтримати не тільки ми, але і, звичайно, українці. Але план президента Путіна це не передбачає. Наразі залишається багато роботи, яка повинна бути зроблена. У президента Путіна багато слів, які не підкріплені діями", - сказала Псакі.

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За її словами, Вашингтон вважає, що в плані немає звернення до ключової теми - "що робити з російською участю в цьому вторгненні".