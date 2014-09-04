Батальйони спецпризначення відбили кілька атак бойовиків на Луганщині

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України з посиланням на інформацію начальника Департаменту організації діяльності міліції особливого призначення Віктора Чалавана, 3 вересня близько 20.00 рота міліції спеціального призначення «Кременчук» в районі села Трьохізбенка Луганської області увійшла в бойове зіткнення з групою озброєних бойовиків чисельністю до 15 осіб.

Читайте такожЗа добу сили АТО знищили понад 120 терористів і російських військовихВ ході бою бійці роти перешкодили переходу противника через річку Сіверський Донець і підірвали понтонну переправу, якою той користувався. В бою легке поранення отримав рядовий міліції Артем Кравченко, легку контузію - командир роти «Кременчук» прапорщик міліції Олег Беркеля.

Того ж дня близько 21.30 з території Російської федерації в напрямку блокпоста біля села Гребля Луганській області було завдано удар реактивною системою залпового вогню БМ21 «Град». У зв'язку з чим бійці спецбатальйону «Київщина» передислокувалися і продовжили виконання бойового чергування. В результаті обстрілу російськими ракетами молодший сержант міліції Анатолій Запорощенко отримав легке поранення. Медична допомога була надана на місці.

Читайте такожДо зони АТО вирушили 70 бійців батальйону "Київщина"В той же день мобільний патруль спецбатальйону «Шторм» перехопив колону бойовиків - 2 легкових автомобілі і мікроавтобус «Газель». В результаті вогневого контакту противник, втративши двох бойовиків, відступив в зону, контрольовану терористами. В батальйоні постраждалих немає.

Батальйони МВС спеціального призначення продовжують нести бойове чергування на блокпостах, охороняють і забезпечують роботу інженерно-саперних частин АТО.