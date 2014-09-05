ОБСЄ: В результаті боїв під Маріуполем загинули мирні жителі

Про це йдеться в звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, на який посилається УП.

Обстріл почався о 12:40 4 вересня. Місцеві жителі повідомили експертам місії, що вони чули 50-60 вибухів протягом дня. За словами мешканців, бої між українськими військовими і незаконними збройними формуваннями велися увесь день.

Читайте такожУ Маріуполі чути залпи гармат

Електростанція в Широкиному зруйнована, село залишилося без електрики. За свідченнями експертів ОБСЄ, ані українська армія, ані збройні формування не контролюють село.