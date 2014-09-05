ОБСЄ: В результаті боїв під Маріуполем загинули мирні жителі
11:00, 05 вересня 2014Політика
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Внаслідок обстрілу сіл Широкине і Безіменне поблизу Маріуполя є значні руйнування і жертви серед мирного населення.
скріншот відео, знятого під Маріуполем
Про це йдеться в звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, на який посилається УП.
Обстріл почався о 12:40 4 вересня. Місцеві жителі повідомили експертам місії, що вони чули 50-60 вибухів протягом дня. За словами мешканців, бої між українськими військовими і незаконними збройними формуваннями велися увесь день.
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Електростанція в Широкиному зруйнована, село залишилося без електрики. За свідченнями експертів ОБСЄ, ані українська армія, ані збройні формування не контролюють село.
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