За час АТО загинули 114 офіцерів збройних сил

Про це повідомив радник міністра оборони Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі.

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"Всього за час АТО загинули 114 офіцерів, з них 15 полковників, 16 майоров, 36 капітанів, поранені 237 офіцерів, з них 19 полковників, 43 майори, 72 капітани", - написав він.