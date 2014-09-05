За час АТО загинули 114 офіцерів збройних сил
12:59, 05 вересня 2014Політика
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За час проведення АТО загинули 114 офіцерів збройних сил України.
REUTERS
Про це повідомив радник міністра оборони Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі.
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"Всього за час АТО загинули 114 офіцерів, з них 15 полковників, 16 майоров, 36 капітанів, поранені 237 офіцерів, з них 19 полковників, 43 майори, 72 капітани", - написав він.
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