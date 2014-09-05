Сили АТО знищили понад 100 бойовиків і 3 гаубиці поблизу Веселого

Сили АТО ліквідували базовий табір терористів у Веселому, знищили понад 100 бойовиків а три гаубиці.

Про це повідомив у ранковому дайджесті речник АТО Леонід Матюхін.

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«Сили АТО нанесли удар по базовому табору терористів, який дислокувався неподалік населеного пункту Веселе. В результаті знищено понад 100 бойовиків, також у ході боїв нашими силами було знищено 3 гармати противника Д-30», - сказав Матюхін.