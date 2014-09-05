МЗС РФ погрожує ускладненням ситуації на Донбасі, якщо Україна продовжить зближення з НАТО

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ у зв'язку з самітом НАТО в Уельсі, текстом якого володіє УНІАН.

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На думку російського МЗС, "суть і тональність заяв щодо ситуації навколо України разом з анонсованим плановим проведенням спільних з Києвом навчань країн-членів НАТО на території цієї країни до кінця 2014 року неминуче призведуть до нагнітання напруженості, яка поставить під загрозу зриву прогрес у мирному процесі в Україні, який наразі намітився, сприятимуть посиленню розколу в українському суспільстві".

МЗС РФ відзначає, що на саміті була взята лінія на просування інфраструктури НАТО "на Схід" і нарощування військової присутності Альянсу поблизу кордонів Росії. "Ці плани виношувалися давно, і українська криза стала лише приводом для початку їх реалізації", - упевнені в МЗС РФ.