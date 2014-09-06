У "ДНР" заявили, що обмін полоненими відбудеться сьогодні і 8 вересня

Про це повідомив один з лідерів організації "ДНР" Олександр Захарченко. "Сьогодні повинна відбутися передача військовополонених з нашого боку. Сподіваємося, що в понеділок відбудеться передача з української сторони", - заявив він на прес-конференції в Москві, повідомляє Lenta.ru.

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Як повідомляв УНІАН,5 вересня в Мінськубуло підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню та обмін заручниками і полоненими. У той же день президент Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь в зоні АТО, починаючи з 18.00.

Керівник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що в полоні терористів знаходяться понад 200 заручників.