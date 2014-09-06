У Чорному морі пройдуть українсько-американські навчання Sea Breeze-2014

Метою навчань є проведення міжнародної операції по встановленню та забезпеченню зони безпеки судноплавства в кризовому районі, повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС.

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Навчання пройдуть у відповідності з програмою двостороннього співробітництва міністерств оборони України і США. Навчання будуть проводитися в дусі програми "Партнерство заради миру", тому до участі в них традиційно запрошено ряд країн.

Крім України і США, корабельним складом у навчаннях Sea Breeze-2014, будуть брати участь Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. В цілому в морський компонент повинні увійти 12 кораблів і суден, в тому числі 5 кораблів від ВМС України і 2 кораблі від Державної прикордонної служби. Крім того, до навчань будуть залучені літаки і вертольоти морської авіації українських ВМС.

Ряд країн направили на навчання військовослужбовців в якості спостерігачів - Грузія, Норвегія, Швеція, а також Франція.

Учасники маневрів в морі відпрацюють навчання по контролю за цивільним судноплавством у певних зонах, пошук і виявлення судна-порушника, проведення доглядових операцій, надання допомоги кораблю, що зазнав катастрофи.

Керівниками навчань є т.в.о. заступника командувача ВМС України з бойової підготовки капітан першого рангу Олексій Неїжпапа і командор Джеймс Ейкен (ВМС США).

Планом навчань не передбачено проведення наземної фази, і захід в порт Одеси або порти інших міст України іноземних кораблів.