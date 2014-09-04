BBC: США відправлять на навчання в Україну 200 військових

Цей крок покликаний продемонструвати солідарність США з Україною, яка не є членом НАТО.

За словами прес-секретаря Пентагону Стівена Воррена, ідеться про військовослужбовців 173-ї піхотної дивізії, яка базується в Італії, передає BBC Україна.

Американські військові вперше опиняться в Україні від початку конфлікту на південному сході країни між українськими військовими та проросійськими сепаратистами.

Маневри Rapid Trident - "Швидкий тризуб" - заплановано на 13-26 вересня. У них візьмуть участь військові з 15 країн.

За словами Воррена, це будуть "миротворчі навчання".

Під час навчань не будуть стріляти бойовими патронами, плануючи зосередитися на миротворчих операціях, патрулюванні, супроводі колон, а також знешкодженні вибухових пристроїв.