BBC: США відправлять на навчання в Україну 200 військових
Американська влада відправляє 200 бійців на військові навчання, які пройдуть в Україні у другій половині вересня.
Цей крок покликаний продемонструвати солідарність США з Україною, яка не є членом НАТО.
За словами прес-секретаря Пентагону Стівена Воррена, ідеться про військовослужбовців 173-ї піхотної дивізії, яка базується в Італії, передає BBC Україна.
Американські військові вперше опиняться в Україні від початку конфлікту на південному сході країни між українськими військовими та проросійськими сепаратистами.
Маневри Rapid Trident - "Швидкий тризуб" - заплановано на 13-26 вересня. У них візьмуть участь військові з 15 країн.
За словами Воррена, це будуть "миротворчі навчання".
Під час навчань не будуть стріляти бойовими патронами, плануючи зосередитися на миротворчих операціях, патрулюванні, супроводі колон, а також знешкодженні вибухових пристроїв.