СБУ затримала інформаторів бойовиків, які готували засідки для нападів на військових

Співробітники Служби безпеки України затримали двох громадян України, які входили до складу злочинної групи терориста «Ямала». Зловмисники були інформаторами ватажка групи та брали участь у підготовці диверсій, засідок та збройних нападів на українських військових.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

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Встановлено, що за вказівкою «Ямала» група готувала терористичні акти проти співробітників правоохоронних органів у місті Сєвєродонецьк, а також підрив залізниці.

У ході обшуків за місцем проживання зловмисників отримано докази їхньої протиправної діяльності.

"Ватажка «Ямала» та більшість бойовиків цієї групи було затримано раніше - 24 серпня ц.р., у лісовому таборі поблизу Сєвєродонецька Луганської області", - наголошується у повідомленні.

Також у Великоновоселівському районі Донецької області співробітники СБУ затримали інформатора терористичної організації «ДНР».

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"Зловмисник збирав інформацію про передислокацію підрозділів ЗС України, їх кількісний склад, озброєння, розміщення блокпостів. Усі ці відомості він передавав своєму родичу – бойовику «ДНР» на прізвисько "Іллюша"", - заявили у СБУ.

Затримані допитуються, тривають слідчі дії.