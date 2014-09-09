Про новий гуманітарний конвой Путіна досі нічого невідомо - митники

Українські митники не мають жодної інформації про другий гуманітарний конвой, який може бути організований російською стороною для жителів Донецької та Луганської областей, повідомив у ході брифінгу в Києві голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус.

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«Нашим митникам залишилося три дні (перебування на російській території – УНІАН). Але рішення з другого конвою ніякого немає. У нас немає жодної інформації, зокрема по лінії Червоного хреста», - сказав Білоус.

При цьому він наголосив, що українські митники готові виконати свої функції з розмитнення вантажу у випадку, якщо він прибуде на кордон із Україною. Але наразі митники працюють у режимі чергування.

«Нам поки немає чого перевіряти. Митники працюють у режимі чергування», - сказав Білоус.

Як повідомляв УНІАН, першу колону в складі 280 вантажівок із «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку на початку серпня. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками. При цьому українські митники встигли перевірити лише 34 машини.

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У Червоному хресті повідомили, що їхні представники не супроводжували вантажівки РФ в Україну, як було обумовлено раніше.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія хоче направити другий «гуманітарний конвой» в Україну, проте й досі невідомо, яким саме способом вантаж може бути переданий Україні – автомобілями або поїздом.

Водночас, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що Україна сама здатна забезпечити своїх громадян і може приймати гуманітарну допомогу виключно в рамках міжнародного права й по лінії Червоного хреста.