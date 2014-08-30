З початку АТО загинули 765 українських військових - РНБО

Рада національної безпеки і оборони заявляє, що в ході антитерористичної операції загинуло 765 військових.

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Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко в ефірі "Шустер Live", передає Lb.ua.

"Станом на 10:00 29 серпня, за зведеною інформацією, що надійшла в РНБО за весь період АТО загинуло 765 військових", - сказав він.

Також, за словами Лисенка, 11 військовослужбовців пропали без вісті і 2 765 військових поранені.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня в бою під Сніговим Донецькій області загинули більше 100 російських солдатів, які брали участь у збройному конфлікті на сході України на стороні проросійських бандформувань терористів.