Армія користується перемир'ям, аби підготуватися до можливих наслідків його порушення

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гелетей сказав журналістам перед розширеним засіданням уряду.

"Це політичне рішення - про перемир'я. Ми, як військові, керуємося правилом: "Хочеш миру - готуйся до війни", для нас цей період - можливість посилення на всіх напрямках: від матеріально-технічного до інженерних споруд, які будуються, посилення людського ресурсу. Для нас перемир'я - це підготовка до можливих процесів, які можуть статися в результаті порушення перемир'я", - сказав Гелетей.

Читайте такожПідготовка Маріуполя зосереджується на протитанковій боротьбі - ГелетейВін додав, що режим перемир'я потрібен для підготовки до захисту позицій сил АТО на території Луганської та Донецької областей.

При цьому Гелетей зазначив, що Міноборони веде переговори з Генштабом РФ про звільнення полонених.

«І далеко не «ЛНР» вирішує питання, які бере на себе", - сказав міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі.

Пізніше того ж дня президент України Петро Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил припинити вогонь в зоні АТО з 18.00.

Однак терористи і російська армія порушують перемир'я.

Так, станом на 9 вересня, з 5 вересня в зоні АТО загинули 5 українських військових, 33 дістали поранення.