Посол Великої Британії розповів, як корупція послаблює українську армію

Надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт вважає, що корупція в українських Збройних силах становить загрозу державній безпеці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав у своєму виступі на форумі "День Євроатлантичного партнерства: підсумки саміту НАТО в Уельсі".

Сміт повідомив, що протягом останніх декількох місяців чув від представників Міністерства оборони України, що армії було завдано значної шкоди внаслідок нечесної діяльності колишнього уряду та неефективного використання наявних ресурсів.

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Разом з тим він наголосив, що серйозною проблемою у розвитку Збройних сил України вважає існування всеохопної корупції.

"Якщо ви не здатні побороти корупцію у вашому Міністерстві оборони та Збройних силах, то ви будете знаходитися під стратегічною загрозою, тому що корупція негативно впливає на обороноздатність вашої армії та дуже послаблює її можливості реагувати на загрози, які з'являтимуться у майбутньому", - зазначив Сміт.

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Він проінформував, що в країнах-членах Організації Північноатлантичного договору (НАТО) давно зрозуміли, що корупція є стратегічною загрозою для розвитку армії.

Також Сміт повідомив, що зараз дуже важливим завданням є надання консультативної допомоги українській владі щодо розвитку ефективнішого управління на інституційному рівні та розробки ефективної програми боротьби з корупцією.