Іноземним військовим розповіли про відновлення боєздатності ВМС ЗСУ після анексії Криму

У перший день двостороннього навчання Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Військово-морських сил США «Сі Бриз-2014», метою якого є проведення міжнародної операції з встановлення та забезпечення зони безпеки судноплавства у кризовому районі, командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Гайдук провів ознайомчу конференцію для іноземних військових аташе.

Зустріч із військовими представниками Франції, Румунії, Південної Кореї, Алжиру, Грузії, Литви, США та Австрії відбулась на Західній військово-морській базі ВМС ЗС України.

Під час спілкування з військовими аташе віце-адмірал Сергій Гайдук повідомив, що після анексії АР Крим Російською Федерацією та передислокації на материкову частину країни Військово-Морські Сили Збройних Сил України швидкими темпами відновили свою боєздатність, також вдалося у стислі терміни здійснити перегрупування та провести бойове злагодження частин, підрозділів та екіпажів кораблів.

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— Після доукомплектування і відповідної підготовки українські Військово-Морські Сили приступили до виконання завдань за призначенням, — зазначив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України. — Зокрема, підрозділи берегової оборони флоту виконують завдання з охорони важливих об’єктів та несуть службу на блокпостах. У взаємодії з морськими прикордонниками надводні сили національного військового флоту охороняють південно-західну частину Чорного моря та річку Дунай.

Також віце-адмірал Сергій Гайдук розповів, на сьогодні триває інтенсивна бойова діяльність визначених частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України.