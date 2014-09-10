Der Spiegel: Хтось має намір побудувати стіну

У своїй статті «Хтось має намір побудувати стіну», опублікованій на сайті німецького видання Der Spiegel, Бенждамін Біддер і Маттіас Гебауер пишуть, що Київ - місто в підвішеному стані, між золотою осінню та наближенням військової зими. Дні ще теплі, у вуличних кафе багато людей. Але, незважаючи на перемир'я, бої, що тривають на сході України, мають наслідки: гаряча вода відключена вже протягом декількох тижнів, у грудні школи будуть закриті в цілях економії газу. Резервістів призивають на військову службу, серед яких багато бухгалтерів, журналістів і чоловіків, у яких є сім'ї, але не бойовий досвід.

Пізно вночі в італійському ресторані недалеко від Майдану сидить чоловік і запитує себе, чи вдасться українському президентові врятувати країну - і його власну політичну кар'єру. Ім'я людини - Юрій Луценко, він один з найближчих радників Петра Порошенка. Луценко (49) колись був міністром внутрішніх справ при Юлії Тимошенко, якого вже повалений президент Віктор Янукович на кілька років посадив до в'язниці.

Луценко вважає, що у Кремлі мова йде не просто про Східну Україну, але й про Київ. «Путін хоче, щоб ми продовжувати боротьбу», говорить він. Тоді країна стекла б кров'ю, демократи пересварилися б, а радикали зміцніли. Потім Кремль міг би спровокувати повстання і «отримати владу в Києві без єдиного пострілу», попереджає Луценко.

Тому він хоче побудувати брандмауер, захисну стіну навколо районів повстанців у Східній Україні. Вони як «уражена раком частина тіла». У Києва зараз немає коштів, щоб оплатити лікаря, але він повинен запобігти «поширенню хвороби по всьому тілу». Луценко попереджає, що сепаратисти можуть просочитися в сусідні регіони.

Його начальник Порошенко отримав багато похвал від Заходу, тому що прийняв угоду про припинення вогню. З внутрішньополітичної точки зору, однак, президент перебуває під тиском: прихильники жорсткої політики в Києві хочуть воювати далі, переважно зі зброєю НАТО. Політологи називають цих «яструбів» «партією війни», багато хто сидить у правлячій коаліції, Порошенка вони вважають занадто слабким, або зрадником.

Модель німецького возз'єднання

Глава держави стоїть перед дилемою: Він три місяці вів війну, без успіху, замість цього більше 2600 жертв. Українська економіка гостро потребує реформ, але конфлікт з Росією зв'язує практично всі сили. Якщо Порошенко складе зброю і задовольнить вимоги сепаратистів, націоналісти почнуть поширювати легенди про удар ножем у спину.

Напередодні парламентських виборів наприкінці жовтня рейтинг виборчого союзу Порошенка становить близько 37 відсотків, занадто мало, щоб створити широку коаліцію для реформ. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повинен додати декілька процентних пунктів. Він також виступає за жорстку позицію щодо Москви і хоче вступу України в НАТО.

У німецьких урядових колах знають про складну ситуацію Порошенка. В останні тижні президента, де тільки можливо, штовхали на компроміси, «які в гіршому випадку означали б його політичну смерть», заявляє Берлін. Канцлер Ангела Меркель неодноразово закликала нову людину в Києві в останні тижні в телефонних розмовах піти на поступки, щоб допомогти представникам ОБСЄ. Порошенко ні за яких обставин не повинен намагатися вирішити кризу військовим шляхом.

Наскільки мало допомоги може чекати Порошенка, можна було також спостерігати на саміті НАТО. Зовні фотографії президента серед 28 глав держав здавалися сильним знаком солідарності. Але в альянсу для президента не було нічого, крім теплих слів. Тільки Генеральний секретар Расмуссен бадьоро базікав про підтримку української армії. Але всі, насамперед німці, виключили поставки зброї в Україну.

Після саміту НАТО Порошенко поїхав в портове місто Маріуполь, де, незважаючи на перемир'я, йдуть бої. «Це наша українська земля», сказав Порошенко. «Ми її не віддамо».

Маріуполь знаходиться на березі Азовського моря. Більша частина експорту східноукраїнської промисловості здійснюється через Маріуполь. Близько 20 відсотків валютних надходжень Україна отримує від експортних угод. Якщо місто впаде, Києву не вистачатиме великої кількості грошей для реформ і - на купівлю нафти і газу в зимовий період.

Радник Порошенка Юрій Луценко сподівається, що Європа надасть економічну допомогу для його країни. Він говорить про «другий план Маршалла», про мільярдні інвестиції. Тільки з допомогою економічного успіху Київ зможе коли-небудь повернути Донбас. Возз'єднання Німеччини - взірець для наслідування, каже Луценко. Якщо б Україна процвітала, то регіони повстанців рано чи пізно знову приєдналися б до Києва, «як Східна Німеччина до Федеративної Республіки в 1990».

В цьому повинні допомогти переговори про вступ в ЄС, і в 2024 році Україна може стати членом союзу. Без допомоги Україні, навпаки, загрожує розпад, як колись Югославії. Захід, каже радник президента Луценка, повинен розуміти, «що це війна Європи, і ми, українці, першими сидимо в окопах».