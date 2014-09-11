СБУ затримала двох мешканців Кіровоградської області, які воювали на боці терористів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, чоловіків було затримано на блокпосту при в’їзді до Дніпропетровська.

Встановлено, що мешканці Кіровоградської області «Ч» і «Б» побачили в одній з соціальних мереж рекламу про набір найманців до незаконних воєнізованих формувань.

4 серпня зловмисники приїхали до Донецької області. Після проходження підготовки в тренувальному таборі терористів вони у складі бандформування чинили напади на позиції українських військових.

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За словами затриманих найманців, вже через кілька днів вони зрозуміли, що їх використовують, як «гарматне м`ясо». Під час обстрілу позицій терористів ватажки та кадрові офіцери збройних сил РФ утекли і залишили бойовиків без грошей та їжі. Викинувши зброю та військовий одяг, мешканці Кіровоградщини вирішили повернутись додому.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.