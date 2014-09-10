Російські військові та бойовики активізувались у районі трьох населених пунктів - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Зафіксовано активізацію переміщення російсько-терористичних військ в районі н.п. Луганск, Лисичанськ, Алчевськ", - написав він.

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Крім того, за його словами, відзначається посилене перекидання окупаційному угрупованню російських військ на Донбасі паливно-мастильних матеріалів. Паливо завозиться бензовозами з території Росії.

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Як повідомлялося раніше, за минулу ніч російські війська і бойовики 5 раз обстрілялипозиції силовиків, порушивши домовленість про перемир'я.