Сьогодні визначиться суперник збірної Італії у фіналі

Сьогодні в результаті півфінального матчу між збірними Франції і Португалії на Чемпіонаті світу з футболу визначиться суперник збірної Італії у фіналі, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Той хто програє побореться зі збірною Німеччини за бронзові медалі.

Фінал ЧС-2006 відбудеться в неділю, 9 липня, в Берліні.

Як повідомляв УНІАН, збірна Італії вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу, обігравши в півфінальному матчі збірну Німеччини з рахунком 2:0.