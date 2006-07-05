Сьогодні визначиться суперник збірної Італії у фіналі
19:47, 05 липня 2006Політика
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Фінал ЧС-2006 відбудеться в неділю
Сьогодні в результаті півфінального матчу між збірними Франції і Португалії на Чемпіонаті світу з футболу визначиться суперник збірної Італії у фіналі, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Той хто програє побореться зі збірною Німеччини за бронзові медалі.
Фінал ЧС-2006 відбудеться в неділю, 9 липня, в Берліні.
Як повідомляв УНІАН, збірна Італії вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу, обігравши в півфінальному матчі збірну Німеччини з рахунком 2:0.
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