Турчинов пропонує ліквідувати Тендерну палату

Фракція БЮТ за дорученням першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА сьогодні внесе до Верховної Ради законопроект про скасування всіх змін у тендерне законодавство, який передбачає, зокрема, ліквідацію Тендерної палати України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив О.ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Цей законопроект фактично передбачатиме ліквідацію Тендерної палати в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Це факт. Інша справа – добре це чи погано, це може тільки час показати», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр мотивував своє доручення тією ситуацією, що виникла навколо ухвалення Верховною Радою в першому читанні законопроекту про внесення змін до законодавства про тендерні закупівлі.

При цьому О.ТУРЧИНОВ назвав звинувачення, висловленими на адресу депутатів від БЮТ у зв`язку з ухваленням цього законопроекту, «зухвалими й брехливими».

«Законопроект було узгоджено з нашими союзниками, але вони не проголосували за цей закон, і тоді ж, із вечора 12 лютого з боку керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ почалися безпідставні звинувачення депутатів БЮТ, що вони нібито щось не з`ясували, щось кулуарно вирішили, що не погоджували цю позицію й так далі, тобто, зухвалі й брехливі звинувачення на адресу наших депутатів, на жаль, продовжуються», - додав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, скасування всіх законодавчих змін тендерного законодавства, по суті, приведе до ситуації 2004 року.

«Законодавство 2004 року не вирішує багатьох питань, воно суперечить позиціям СОТ, а з другого боку - не вирішує питання захисту державних інтересів і бюджетних коштів. Але ми на це йдемо – на ліквідацію Тендерної палати, фактично всіх тендерних процедур, щоб не було ніяких спекуляцій і звинувачень на адресу депутатів нашої фракції, що вони допомагають опозиції й щось лобіюють разом із "регіонами", - підкреслив він.

На його думку, ситуацію навколо голосування законопроекту про внесення змін до тендерного законодавства в першому читанні використовують для того, щоб «розбалансувати коаліцію демократичних сил і загострити суперечності».

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», внесений народними депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) і Андрієм КОЖЕМЯКІНИМ (БЮТ). “За” проголосували 282 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі, зокрема, 120 депутатів із фракції Партії регіонів, 135 – БЮТ і 27 – КПУ. Не голосували в повному складі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і Блоку Литвина.

13 лютого глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявив, що Президент не підпише закон про державні закупівлі, який зберігає і розвиває можливості для корупційних операцій.

Крім того, В.БАЛОГА звернув увагу, що фракція НУ-НС не підтримала законопроект про держзакупівлі, який не змінює старий, корупційний порядок їх проведення. Він зазначив, що переважна більшість народних депутатів із фракції БЮТ проголосувала «за» - разом із депутатами від Партії регіонів і комуністами. «Причини зрозумілі, адже авторами-розробниками існуючого «темного» порядку тендерних закупівель є окремі депутати від БЮТ, які разом із «регіоналами» мають від цього дуже-дуже конкретну вигоду», - заявив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату зазначив, що це вже вдруге за рік фракція БЮТ голосує так, як це роблять фракції Партії регіонів і комуністів. Вперше це відбулося минулого року під час "незаконного протягування" через Верховну Раду п`ятого скликання неконституційного Закону «Про Кабінет міністрів», зазначив він. На думку В.БАЛОГИ, сьогодні для широкої громадськості очевидною стала нова політична комбінація в парламенті – корисливий тандем БЮТ-партії регіонів. «Розмови про те, що блок НУ-НС міг утворити так звану широку коаліцію, так і залишилися гіпотезами. Натомість БЮТ взявся до практичних дій, зовсім не переживаючи про відповідальність перед своїми виборцями», - заявив В.БАЛОГА.