Турчинов хоче, щоб Янукович був щасливий і не голодний

Фракція Блоку Юлії Тимошенко бере участь у переговорах щодо пропорційного розподілу комітетів Верховної Ради, але при цьому може забезпечити голосування у сесійній залі парламенту навіть без розблокування трибуни ВР (сесійну залу з 27 червня блокує фракція Партії регіонів – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, фракція БЮТ “хоч зараз” готова забезпечити технічно голосування у сесійній залі, “незалежно від того, голодує Партія регіонів чи займається йогою”.

На думку БЮТ, сказав О.ТУРЧИНОВ, Партія регіонів вимагає не лише посад для себе, блокуючи сесійну залу, але й намагається дестабілізувати ситуацію у країні.

Водночас, за словами О.ТУРЧИНОВА, колеги по коаліції наполягають на продовженні переговорів з Партією регіонів. «Будь ласка, давайте продовжимо переговори… Щоб вони залишились щасливими і не голодними», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що можна піти на пропорційний розподіл комітетів ВР, але це, на його думку, звужує права опозиції, оскільки регламент передбачає пропорційний розподіл комітетів, але не передбачає того, що опозиції буде віддана посада віце-спікера і голови Рахункової палати. Тому, сказав він, якщо йти за регламентом, опозиція не може претендувати на ці посади.

Також О.ТУРЧИНОВ зазначив, що поки зарано говорити про кількісний показник комітетів, які можуть бути віддані опозиції, оскільки спочатку необхідно визначитись із загальним переліком комітетів, а вже потім приймати рішення, скільки з них може отримати опозиція.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні один з лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ повідомив, що вчора робоча група, яка засідала на рівні юристів і експертів від усіх фракцій і груп парламенту, напрацювала узгоджений варіант розподілу комітетів ВР. За словами Є.КУШНАРЬОВА, пропонується створити у парламенті цього скликання 30 комітетів, з них 16 віддати більшості, 14 – опозиції.