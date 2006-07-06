Верховна Рада відновила роботу

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ РОЗПОЧАЛОСЯ РАНКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ.

Практично усі вимоги, які висувала фракція Партії регіонів, задоволені в результаті переговорного процесу, і сьогодні немає підстав для продовження блокування роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, учасники переговорного процесу зрозуміли, що і влада, й опозиція повинні мати свої права. «Система повинна працювати. Сильна опозиція буде лише тоді, коли вона буде мати права», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.