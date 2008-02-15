Ющенко каже, що Луганськтепловоз сторгували як єврей на яйцях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що приватизація в Україні досі не стала основою для поліпшення економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«Приватизаційні процеси в Україні досі не стали необхідною основою для поліпшення структури національної економіки і підвищення її ефективності», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив, що в структурі виробництва питома вага галузей, що випускають експортну продукцію з низьким технологічним рівнем, залишається надзвичайно високою, а Україна продовжує залишатися в числі країн з найвищою енергоємністю виробництва.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в Україні на сьогодні приватизовано більш як 108 тисяч підприємств. Проте, за словами Президента, враховуючи те, як на це відреагував ринок, напрошується висновок, що приватизація пройшла невдало, оскільки немає ефективного власника і жодних серйозних змін ані на ринку продукції, ані в галузях не спостерігається.

За словами В.ЮЩЕНКА, значна частина прибутку від зовнішніх операцій осідає, як правило, в офшорних зонах для того, щоб «повернутися в Україну для приватизації чергових об`єктів».

При цьому Президент підкреслив, що п`яту частину всіх зарубіжних інвестицій складають так звані інвестиції Кіпру і Британських Вірджинських островів – майже 5 млрд. дол. США.

В.ЮЩЕНКО вважає, що така ситуація виникла через недосконалість українського правового поля, що дозволяє проводити приватизацію в непрозорих умовах і, як правило, за заниженою ціною.

Як приклад Президент навів приватизацію «Луганськтепловозу», коли на підприємство було 7 претендентів, але умови конкурсу були виписані таким чином, що залишилося тільки двоє, причому вони були дочірніми структурами однієї юридичної особи. За оцінкою ФДМ, від продажу підприємства очікувалося одержати 1,5 млрд. грн. Об`єкт був винесений на конкурс за ціною 295 млн. грн., одержали за конкурс після сотень тисяч витрачених гривень - 295 млн. 505 тис. грн., сказав В.ЮЩЕНКО.

«Даруйте, як єврей на яйцях сторгували. Це називається приватизація? Мені це нагадує, як Катерина ІІ своїм коханцям в Україні дарувала землю, це приблизно такий же процес», - зауважив Президент.