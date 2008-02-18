У БЮТ пропонують слідчий експеримент: хай Шуфрич ще раз підставить ногу

Народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО не вважає доцільним створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії для розслідування нападу представників Служби виконання покарань на депутатів.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи намір фракції Партії регіонів ініціювати створення парламентської слідчої комісії за фактом нападу на народних депутатів і спричинення тілесних ушкоджень Нестору ШУФРИЧУ з боку спецпідрозділу Департаменту виконання покарань.

“Якщо по всіх витівках Нестора ШУФРИЧА створювати Тимчасові слідчі комісії, то Верховна Рада буде працювати 24 години на добу”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.

За його словами, інцидент, що стався у лікарні, доводить, що люди, які мають депутатську недоторканність, практично безкарні. В.ПИСАРЕНКО наголосив, що йому важко уявити, як представники спецпідрозділу Департаменту виконання покарань піднімають автомобіль вагою приблизно 2 тонни і необережно ставлять на ногу Н.ШУФРИЧУ.

За словами народного депутата, у разі створення ТСК “можна було б провести слідчий експеримент з виїздом на місце”.

В.ПИСАРЕНКО також не виключив, що створення відповідної тимчасової слідчої комісії буде новим приводом для блокування роботи парламенту з боку опозиції. “Спочатку вони будуть говорити, що блокуватимуть ВР, поки не вирішиться питання щодо НАТО, потім до того часу, поки у Н.ШУФРИЧА не заживе нога, потім поки не буде створена комісія”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів має намір ініціювати створення парламентської слідчої комісії за фактом нападу на народних депутатів і спричинення тілесних ушкоджень Н.ШУФРИЧУ з боку спецпідрозділу Департаменту виконання покарань. Про це заявив народний депутат Валерій БОНДИК, коментуючи події у клініці “Борис” 15 лютого навколо екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

В.БОНДИК заявив, що в Партії регіонів не виключають, що розгляд питання у справі М.РУДЬКОВСЬКОГО «може перейти в іншу площину, а саме - як розгляд питання у справі нападу на народних депутатів від Партії регіонів».

«Ми вважаємо, що дії керівництва слідчого ізолятора підлягають правовій оцінці аж до порушення кримінальної справи стосовно начальника СІЗО полковника Олександра БАЛДУКА за перевищення влади і посадових повноважень у зв`язку з тим, що він відмовився розглянути вказівку прокурора про знаходження заарештованого, ще навіть не підсудного М.РУДЬКОВСЬКОГО, для підготовки до операції в умовах клініки «Борис», - заявив В.БОНДИК.

За ппередніми даними, у бійці у столичній приватній клініці, куди 15 лютого привезли М.УДЬКОВСЬКОГО, брали участь співробітники Служби виконання покарань, які конвоювали М.РУДЬКОВСЬКОГО, і депутати від Партії регіонів Н.ШУФРИЧ, Володимир СІВКОВІЧ і Владислав ЛУК’ЯНОВ.

Причиною бійки стала спроба Служби виконання покарань забрати М.РУДЬКОВСЬКОГО до СІЗО. Депутати наполягали на тому, щоб екс-міністр залишився в лікарні.