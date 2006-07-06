Вінський назвав Мороза ”ублюдком”

Член СПУ Йосип Вінський не виключає, що можливо в п’ятницю під час засідання політради СПУ лідер партії Олександр Мороз і інші депутати будуть виключені з партії.

Про це він заявив в середу в кулуарах Верховної ради.

Відповідаючи на питання, чи готовий сам Вінський залишити ряди соцпартії, він відповів: "Ні, я буду боротись за партію".

На питання, чи готовий він скласти депутатський мандат, Вінський зазначив: "Не ці ублюдки мені його давали". На уточнююче питання, чи має він на увазі Мороза, він відповів: "Його в тому числі".

"Українська правда"