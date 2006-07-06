Порошенко зняв свою кандидатуру і закликав Мороза зробити те ж саме

Член фракцїі “Наша Україна” Петро ПОРОШЕНКО зняв свою кандидатуру на посаду голови Верховної Ради і закликав лідера СПУ Олександра МОРОЗА зробити те саме.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту П.ПОРОШЕНКО закликав О.МОРОЗА повторити його крок, а потім провести рейтингове голосування у межах коаліції за кандидатури на посаду голови ВР.

За словами П.ПОРОШЕНКА, сьогодні відбувається «перше випробування» для Коаліції демократичних сил. Він зазначив, що жоден із 239 народних депутатів, які підписалися під коаліційною угодою, не відкликав свого підпису.

Як повідомляв УНІАН, члени фракції СПУ Іван БОКИЙ та Олександр БАРАНІВСЬКИЙ прийняли рішення рекомендувати на посаду голови ВР кандидатуру О.МОРОЗА.