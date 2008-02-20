На ”5 каналі” у проекті «Rе:Акція» візьмуть участь депутати Грач та Джемілєв

Сьогодні о 19.15 на "5-му каналі" у проекті «Rе:Акція» візьмуть участь народні депутати Леонід ГРАЧ (КПУ) та Мустафа ДЖЕМІЛЄВ (НУ-НС, голова Меджлісу кримськотатарського народу).

Також учасниками програми будуть експерти Володимир ЛУПАЦІЙ (директор Центру соціальних досліджень «Софія») та Євген ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ (експерт з проблем міжнародної безпеки).

Тема сьогоднішньої програма: “Крим – українське Косово?”.

«Rе:Акція» є спільним проектом інформаційного агентства УНІАН, "5-го каналу", радіо 106 FМ та холдингу «Главред-медіа».

В режимі он-лайн можна дивитися "Rе:Акцію» за адресою: http://unian.net/ukr/press/about_translation/