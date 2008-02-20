Ющенко у Франції знайшов «повне розуміння»

Україна продовжить активні переговори та консультації з європейськими країнами про підтримку приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю журналістам після переговорів з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

В.ЮЩЕНКО назвав переговори продуктивними, корисними і такими, що відповідають інтересам України.

Говорячи про євроатлантичні прагнення України, Президент зауважив, що знайшов «повне розуміння в цьому питанні».

Відповідаючи на запитання, чи змінила французька сторона свою позицію, висловлену держсекретарем Франції Жан-П’єром ЖУЙЄ щодо неготовності України приєднатись до ПДЧ на саміті у Бухаресті, В.ЮЩЕНКО зауважив: «Президент Франції залишився на чудовій позиції».

На уточнююче запитання, чи підтримає Франція приєднання України до ПДЧ, В.ЮЩЕНКО відповів, що він виключно задоволений характером дискусії та її змістом.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що виключним правом України є формування основ своєї оборонної політики.

«І Франція всіляко поділяє ці українські прагнення. Сьогодні, на мій погляд, дуже важливо провести активні консультації у колі наших європейських друзів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, він повідомив, що в ході зустрічі з Н.САРКОЗІ обговорював питання підписання посиленої угоди між Україною та ЄС.

«Зараз ми говоримо про той формат угоди, який би дав європейську перспективу для України, і це є суттю політичної частини посиленої угоди», - сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що з цього питання Україна знаходить повне порозуміння з французькою стороною. За словами Президента, найближчим часом буде узгоджене формулювання (асоційоване членство, політичне партнерство тощо) цієї угоди, переговорам буде надано динамізм.

«Найближчим часом ми будемо свідками дуже серйозних позитивних сигналів для України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар Франції у європейських справах Жан-П’єр ЖУЙЄ напередодні заявив, що низка європейських країн, зокрема, Франція, не підтримають на квітневому саміті НАТО в Бухаресті заявку України на приєднання до Плану дій щодо членства в альянсі.

“Так само, як і інші наші партнери, зокрема Німеччина, ми вважаємо, що це трохи завчасно: треба дати більше часу, аби Україна виконала свою роботу. Поспіх не буде корисним”, - сказав Ж.ЖУЙЄ.