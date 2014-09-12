Семенченко таки йде на вибори разом з партією Садового

Про це він повідомив у себе на сторінці в Facebook.

"Останнім часом було усвідомлено і заявлено багато цілей і завдань. Для їх реалізації вирішив йти на вибори разом з Політичною партією "Об'єднання "Самопоміч", - зазначив Семенченко.

Читайте такожСеменченко підтвердив, що бійці "Донбасу" підуть у Раду від партії мера Львова

Як відомо, керівником партії "Самопоміч" є мер Львова Андрій Садовий.

9 вересня Семенченко заявляв, що не піде на вибори у списку цієї політичної сили.