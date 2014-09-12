Семенченко таки йде на вибори разом з партією Садового
00:06, 12 вересня 2014Політика
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Командир добровольчого батальону "Донбас" Семен Семенченко заявив, що візьме участь у виборах до Верховної Ради разом із партією "Об'єднання "Самопоміч".
Семенченко таки йде на вибори разом з партією Садового / Facebook
Про це він повідомив у себе на сторінці в Facebook.
"Останнім часом було усвідомлено і заявлено багато цілей і завдань. Для їх реалізації вирішив йти на вибори разом з Політичною партією "Об'єднання "Самопоміч", - зазначив Семенченко.
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Як відомо, керівником партії "Самопоміч" є мер Львова Андрій Садовий.
9 вересня Семенченко заявляв, що не піде на вибори у списку цієї політичної сили.
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