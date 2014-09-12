Путін зрадів міжнародним санкціям проти чиновників Росії
18:03, 12 вересня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін вітає ті санкції Євросоюзу, які стосуються чиновників і депутатів Держдуми
REUTERS
Про це повідомляє Лента.ру.
«Я вітаю це рішення Євросоюзу [про розширення списку потрапили під санкції фізичних осіб]. Чим менше наші посадові особи і керівники великих компаній будуть роз'їжджати по закордонах, а натомість займатимуться поточними справами, тим краще. Те ж саме стосується депутатів Держдуми, які частіше повинні спілкуватися зі своїми виборцями», - сказав Путін за підсумками саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Душанбе.
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