Путін зрадів міжнародним санкціям проти чиновників Росії

Про це повідомляє Лента.ру.

«Я вітаю це рішення Євросоюзу [про розширення списку потрапили під санкції фізичних осіб]. Чим менше наші посадові особи і керівники великих компаній будуть роз'їжджати по закордонах, а натомість займатимуться поточними справами, тим краще. Те ж саме стосується депутатів Держдуми, які частіше повинні спілкуватися зі своїми виборцями», - сказав Путін за підсумками саміту Шанхайської організації співпраці (ШОС) у Душанбе.

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