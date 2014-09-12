У Раді необхідний потужний аграрний лобіст - експерти

Політики, що йдуть у цьому році на парламентські вибори, не зацікавлені у розвитку аграрної сфери. Їхні передвиборні програми зосереджені на військовій тематиці.

За словами політолога Андрія Бузарова, в передвиборній гонці тільки політична партія "Всеукраїнське аграрне об'єднання "ЗАСТУП" повністю присвятила свою програму агросектору та розвитку сільських територій.

При цьому майже третина населення України проживає в сільській місцевості. Більш того, сільське господарство займає 27% експорту вітчизняної продукції. Однак досі в українському парламенті не було жодної політичної партії, що представляла права аграрного сектора.

Проаналізувавши передвиборчі програми, які встигли оприлюднити кандидати в народні депутати, політологи прийшли до висновку, що всі вони схожі по риториці. Як і передбачалося, політики приділяють найбільшу увагу військового конфлікту на сході України. У той же час, аграрна тематика традиційно залишається поза увагою кандидатів.

Проте політолог Андрій Бузаров звертає увагу на нову партію "ЗАСТУП", яка позиціонує себе як аграрна. Експерт прогнозує, що у "ЗАСТУПа" є всі шанси увійти до складу нової Верховної Ради. "Якщо прохідний бар'єр знову знизять до 3-х відсотків, то "ЗАСТУП" гарантовано його долає, - переконаний експерт. - Набрати 5 відсотків буде складніше, але також цілком можливо".

Бузаров радить новій політичній силі в парламенті співпрацювати з іншими політиками, зацікавленими у розвитку агросфери. Це дозволить швидко і ефективно здійснити реформи, які зараз пропонує "ЗАСТУП".

У партії є чотири пріоритетні напрямки роботи: розвиток української економіки, агропромислового комплексу, євроінтеграція України та децентралізація влади. Бузаров зазначає, що всі партії, які поділяють такі цінності, можуть і повинні бути в коаліції.

А аграрний аналітик Андрій Китаєв зазначив, що партія "ЗАСТУП" може стати потужним аграрним лобістом у новому парламенті: "Для бізнесу це означає політичну підтримку на найвищому рівні. А для селян, відповідно, - робочі місця та розвиток сільських територій".