Клімкін: Україна сподівається на безвізовий режим приблизно через рік

Про це у прямому включенні у "Подробностях" на "Інтері" розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Обозреватель.

"Якраз в понеділок прийнято рішення про перехід до другої фази безвізового режиму. Це означає, що всі ті умови, які цьому сприяли, були виконані. Нам потрібно завершити ці реформи. Наприклад, видавати біометричні паспорти. Вже в найближчі дні (тижні, місяці) цей процес набуде широкого масштабу", - сказав Клімкін.

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На питання ведучого про те, коли буде запроваджено безвізовий режим, і згадку, що посол ЄС обіцяв для цього приблизно рік, він відповів: "Те, що сказав посол - це дійсно наш орієнтир".