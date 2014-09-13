Перші вантажівки другого гумконвою пройшли російську митницю і їдуть в Україну - ЗМІ

Про це ИТАР-ТАСС повідомив керівник прес-служби Південного митного управління Раян Фарукшин.

«23:30 мск (22.30 за Києвом) російські митники і прикордонники завершили митний і прикордонний контроль першої партії з 33 вантажівок. Машини виїхали за територію пункту пропуску в Україну», - сказав Фарукшин. Він додав, що разом з вантажівками були оформлені і пропущені дві машини техдопомоги.

Загальна маса гуманітарного вантажу - дві тисячі тонн. Крім продуктів харчування, в нього входять препарати для очищення води, електрогенератори та інші засоби для подолання наслідків гуманітарної катастрофи.

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Як повідомляв УНІАН, першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку.

22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками.

У Червоному Хресті повідомили, що їхні представники не супроводжували вантажівки РФ в Україну, як було обумовлено раніше.

24 серпня у Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено обладнання з українських стратегічних заводів.