Яценюк вважає членство в НАТО єдиною можливістю захистити Україну

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що членство у НАТО є єдиною можливістю захистити Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на 11-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

“Треба визнати, що за певних обставини НАТО є єдиною можливістю захистити Україну... В короткостроковій перспективі НАТО не готовий прийняти Україну, але, як говориться в Біблії, якщо стукати в двері - то вони відкриються. Тож ми вирішили стукати", - сказав він.

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Глава уряду вважає, що Росії вигідно і далі дестабілізувати ситуацію в Україні, і одним з варіантів виходу з ситуації може стати реалізація плану щодо заморожування конфлікту на сході країни.

Яценюк також вважає, що президент РФ Володимир Путін прагне захопити всю Україна.

“Мені чітко зрозуміло, якою є кінцева ціль. Він прагне взяти не просто Донецьк і Луганськ, він хоче взяти всю Україну”, - додав він.