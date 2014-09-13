Шостий військовий загинув за час перемир'я на Донбасі

17:08, 13 вересня 2014
Політика
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Протягом минулої доби на Донбасі загинув один військовий. Загалом з часу оголошення перемир'я силовики втратили шістьох бійців.

Попри перемир'я, атаки бойовиків не припиняються / mil.gov.ua

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Його цитує ТСН.

Ще п'ятеро українських бійців отримали поранення.

Протягом останніх днів бойовики активізували свою діяльність і намагаються провокувати силовиків. Також вони розповсюджують неправдиву інформацію з приводу того, що це саме бійці української армії відкрили вогонь.

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Натомість в прес-центрі АТО наголосили, що силовики застосовують зброю лише для захисту і дотримуються Мінських домовленостей.

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