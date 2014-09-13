Бойовики "ДНР" і "ЛНР" не вважають себе учасниками мирного протоколу

Про це пише Дождь.

За словами Литвинова, прем'єр-міністри «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький «не були безпосередньо учасниками тристоронньої зустрічі». «Вони були свідками цієї справи, я так трактую», - пояснив він.

Захарченко, зі слів Литвинова, розповів, що брав участь у зустрічі з поваги до ініціатив президента Росії Володимира Путіна. Прем'єр «ДНР» «уважно слухав, що там відбувається, і взяв до відома те, про що домовилися три сторони».

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Литвинов підкреслив, що Захарченко і Плотницький «розписалися в тому, що прийняли до розгляду» протокол, "який викликає багато запитань". «Напевно, можна розглядати цей документ як основу можливих майбутніх переговорів», допустив спікер «Верховної ради» «ДНР», але виконувати всі його 12 пунктів зараз «не видається можливим».

«Я б назвав його протоколом про наміри, по кожному з цих пунктів потрібно сідати і розмовляти», - заявив Литвинов.